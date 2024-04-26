نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان وجناحها العسكري "قوات الفجر"، في بيان، "القائد الشهيد مصعب سعيد خلف والقائد الشهيد بلال محمد خلف، اللذين ارتقيا شهيدين خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي دفاعًا عن أهلهما في الجنوب ونصرة لأهلنا في فلسطين، وذلك بغارة صهيونية غادرة استهدفتهما في البقاع الغربي بعد ظهر الجمعة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجماعة الإسلامية" نعت اثنين من عناصرها سقطا بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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