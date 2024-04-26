مسيرة حاشدة بالعاصمة اليمنية صنعاء دعمًا لقطاع غزة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مظاهرة حاشدة في مسيرة تحت عنوان "مع غزة العزة.. تعبئة واستنفار"، تأكيدا على "استمرار دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحقيق النصر"، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله".
واستنكرت الحشود، وفق الوكالة، "الصمت العربي والإسلامي وتغاضي المجتمع الدولي عما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من مجازر وحرب إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء بدعم أمريكي وغربي"
وجددت الحشود التأكيد على "الاستمرار في التعبئة العامة والاستنفار والتحشيد لمناصرة الشعب والمقاومة الفلسطينية، والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة استعدادا للمواجهة المباشرة مع العدو الأميركي والبريطاني والصهيوني"، وفق بيان صدر عن المسيرة.
ورفعت الجماهير المحتشدة، اللافتات المؤكدة على "مواصلة الصمود والثبات ومواجهة قوى العدوان والاستكبار العالمي حتى تطهير المقدسات الإسلامية وتحرير الأراضي العربية المحتلة".
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