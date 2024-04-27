محفوض: لسنا ضد امتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان ونحن حريصون على طلاب الجنوب

رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ان "هناك قرار سياسيّ في البلد يُتخذ، وليس أنا من يتخذه"، لافتاً الى أننا "عملنا بناءً على قرار وزير التربية، ولا مانع لدينا من القيام بامتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان، كما اننا حريصون على طلاب الجنوب".

وأشار محفوض، في حديث عبر الـ"LBCI"، الى أننا "لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان، ولكن يجب أن يكون عند حدّ معيّن من المستوى، ويجب عدم تشحيل برنامج الامحتان مرّة ثالثة".

وذكر انه "لم تتمّ دعوتنا على أي اجتماع الاثنين"، وطلب من وزير التربية "دعوة نقابة المعلمين وروابط المعلمين واتحاد المؤسسات واللجان الفاحصة للبحث بالمنهاج الذي يجب ان يوضع في الامتحان الموحّد".

وحمّل محفوض الحلبي مسؤولية عدم دعوة اللجان الى اجتماع الاثنين، قائلا "لأن التربويين هم من يتخذون القرار بالمواد وليس السياسيين".