دعوة الإعلاميين والإعلاميات لزيارة حج "على خطى البطريرك الطوباوي إسطفان الدويهي" في 6 أيار

دعا كلّ من "مؤسّسة البطريرك الدويهي" وطالب دعوى التّقديس الأب بولس القزي، الإعلاميّين والإعلاميّات إلى زيارة حجٍّ مقدّس بعنوان "على خطى البطريرك الطوباوي ​اسطفان الدويهي​".

تشمل الزّيارة الأماكن الّتي وُلد وعاش فيها البطريرك الدويهي في إهدن وزغرتا، وذلك يوم الإثنين الواقع في 6 أيّار 2024، وفق البرنامج الآتي:

السّاعة 7:30 صباحًا: التّجمّع في باحة جامعة الرّوح القدس- الكسليك، والانطلاق إلى الصّرح البطريركي في بكركي.

السّاعة 8:30 صباحًا: الوصول إلى بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأخذ بركته.

السّاعة 10:00 صباحًا: الوصول إلى وادي قنوبين، وزيارة الضّريح الأوّل حيث دُفن البطريرك الدويهي في مغارة القديسة مارينا، وزيارة دير سيدة قنوبين.

السّاعة 12:30 ظهرًا: الانطلاق الى إهدن لزيارة تمثال البطريرك الدويهي، ولقاء مع السيدة روزيت زخيا الدويهي، الحاصلة على نعمة أعجوبة الشّفاء بشفاعة البطريرك الدويهي في كنيسة مار جرجس، ثمّ زيارة دير مار سركيس وباخوس للرهبانية الأنطونية.

السّاعة 14:00 ظهرًا: غداء في إهدن، ثمّ العودة إلى مكان الانطلاق في الكسليك.

وأشارت المؤسّسة والقزّي إلى أنّ "النّقليّات مؤمّنة"، وطلبا من الإعلاميّين والإعلاميّات "تأكيد الحضور وعدد الأشخاص، قبل نهار الخميس الواقع في 2 أيّار 2024 عبر البريد الإلكتروني [email protected]".