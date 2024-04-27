"أ ف ب": 30 قتيلا على الأقل جراء حوادث سير في غرب افريقيا

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأنه "قتل 30 شخصا على الأقل في حوادث سير في اليومين الماضيين في السنغال وغينيا وغامبيا".
وفي السنغال، قتل 14 شخصا وأصيب 54 آخرون في حادث حافلة بعد ظهر الخميس في منطقة يامونغ، في كونغول، على بعد حوالى 380 كيلومترا إلى شرق دكار، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة السنغالية على موقعها الإلكتروني.
أما في غينيا، أسفر حادث وقع مساء الأربعاء في جنوب شرق البلاد عن مقتل 16 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة 52 آخرين، بحسب ما أفاد وزير الصحة عبر التلفزيون الحكومي.
وحسبما ذكر الجيش السنغالي، قتل جندي سنغالي من قوة غرب إفريقيا المنتشرة في غامبيا المجاورة، الثلاثاء وأصيب ثمانية آخرون في حادث سير قرب الحدود مع السنغال.
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