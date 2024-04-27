ذكر مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، أنّ "القوّات الإسرائيليّة أطلقت رشقات رشّاشة ثقيلة من بلدة الغجر المحتلّة باتجاه المزارعين في سهل ​بلدة الماري​، بقصد تعطيلهم عن العمل، وقد أصاب الرّصاص بعض الآليّات الزّراعيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة": تعرُّض المزارعين في سهل الماري لرشقات نارية إسرائيلية وإصابة بعض آلياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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