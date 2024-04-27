أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34388 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي"..
وأفادت الوزارة بأنه "خلال 24 ساعة حتى صباح السبت، وصل 32 شهيدا و69 إصابة إلى المستشفيات"، مشيرةً الى أن "عدد المصابين الإجمالي ارتفع الى 77437 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 34388 والاصابات إلى 77437 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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