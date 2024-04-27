قوى الأمن: توقيف مروجَي مخدرات بالضاحية الجنوبية بالجرم المشهود وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ عن قيام شخصَين مجهولَين، بترويج مواد مخدّرة في ​الضاحية الجنوبية​، على متن درّاجة آليّة لونها أسود"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد هويّتَهما، وهما: "م. ق." (من مواليد عام 2003، سوري)، و"ع. ح." (من مواليد عام 1994، لبناني)، تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق في مجال ​المخدرات​".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-04-17، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في الضّاحية الجنوبيّة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع "سويت"، لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها وتبيّن أنّها مسروقة"، مشيرةً إلى أنّ "خلال عمليّة التّوقيف، شهَر أحدهما مسدّسًا حربيًّا بوجه عناصر الدّوريّة، الّتي تمكّنت من فرض سيطرتها على الوضع، وضبط المسدّس".

ولفتت شعبة العلاقات إلى أنّ "بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما: 8 طبّات مدوّن عليها "VIP BUZZ" زنة الواحدة نحو 4,1 غرام، طبّتان مدوّن عليهما "SPECIAL BUZZ 1 GRAM" زنة الواحدة نحو 4,9 غ، 11 طبّة مدوّن عليها "NET..." زنة الواحدة نحو 4,5 غ، 8 طبّات مدوّن عليها "Buzz" زنة الواحدة نحو 4,5 غ، 9 طبّات مدوّن عليها "PURE" زنة الواحدة نحو 4,3 غ، 23 طبّة مدوّن عليها "BUZZ" زنة الواحدة حوالي 4,2 غ، 9 طبّات ​كوكايين​ زنة الواحدة حوالي 4,2 غ، 15 طبّة كوكايين زنة الواحدة حوالي 4,1 غ، 3 طبّات كوكايين مدوّن عليها "أبو عباس BOOM" زنة الواحدة حوالي 10 غ؛ مبلغ مالي وهاتف خليوي".

وذكرت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجار في منطقة الضّاحية الجنوبيّة، وتعاطيها. كما أفادا بأنّهما استلما الدرّاجة والمسدّس من التّاجر، لاستخدامهما خلال عمليّات التّرويج"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".