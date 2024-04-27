أمسية مرتّلة لجوقة ابرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس في الحازمية

احتضنت كنيسة القيامة في منطقة الحازمية (نيو مارتقلا)، أمسية مرتّلة، أحيتها جوقة أبرشية جبل لبنان "SEM"، وحملت عنوان: " كيف لا وهو الحياة"، بحضور راعي ابرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي.

وضمّت الجوقة مئة مرتّل ومرتّلة، أدّت مجموعة تراتيل من زمن الصوم والأسبوع العظيم والفصح المقدّس، وغلب عليها الطابع الموسيقي الأنطاكي، حيث هدف مدير الجوقة ومؤسّسها جوزيف يزبك، إلى إظهار التراث الانطاكي لمجموعة من المرتّلين الانطاكيين القدماء.

وأكد يزبك، أن "الجوقات في الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، متعاونة في سبيل اعلاء مجد الله، وليس في سبيل التنافس السلبي".

بدوره، شكر المطران موسي الجوقة والمرتّلين المشاركين لما صدحت به حناجرهم، وبارك عمل هذه الجوقة والقيّمين عليها.