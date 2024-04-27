أرسلان بحث مع البستاني بآخر التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع الشوف وعاليه

التقى رئيس الحزب "الدّيمقراطي اللّبناني" ​طلال أرسلان​، في دارته في خلدة، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النّيابيّة النّائب ​فريد البستاني​ على رأس وفد، بحضور عضو المجلس السّياسي في الحزب الوزير السّابق صالح الغريب؛ وجرى خلال اللّقاء البحث في آخر التّطوّرات المحليّة والإقليميّة.

كما تطرّق المجتمعون إلى أوضاع منطقة الشوف وعاليه، ومراحل العمل في مستشفى دير القمر الحكومي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الّتي يجب تنفيذها بتمويل من البنك الدولي، بعد تجديد الاتفاقيّة بينه وبين الدّولة اللّبنانيّة.