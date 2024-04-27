الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 21 صاروخًا روسيًا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم السبت أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا على أوكرانيا الليلة الماضية،وأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت 21 هدفًا من أصل 34 .

وذكر أوليشوك في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - في المجمل، استخدم الجيش الروسي 34 صاروخًا جويًا وبريًا وبحريًا، حيث تم إطلاق تسعة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 من قاذفات القنابل الاستراتيجية Tu-95MS من منطقة ساراتوف الروسية وتم إطلاق تسعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-69 من منطقتي بيلجورود وبحر آزوف وتم إطلاق صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز S-300 من منطقة بيلجورود الروسية.

وأضاف أن روسيا أطلقت أيضًا صاروخي كروز من طراز إسكندر-ك من شبه جزيرة القرم وأربعة صواريخ باليستية من طراز Kh-47M2 Kindzhal من طائرات MiG-31K من منطقتي ريازان وتامبوف في روسيا وثمانية صواريخ كروز من طراز كاليبر من منطقة البحر الأسود.

وتابع المسئول الأوكراني أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات الإطفاء المتنقلة وأصول الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي الروسي؛ حيث أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 21 هدفًا منها، بما في ذلك ستة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 وثمانية صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-69 وصاروخ كروز إسكندر-K وستة صواريخ كروز من طراز كاليبر.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم السبت أن بلاده تلقت ما يقرب من 12 مليار دولار من التمويل الخارجي منذ بداية العالم الجاري لتغطية عجز الميزانية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شميهال قوله:" تلقت أوكرانيا مؤخرا 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ستحصل أيضًا على ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم الميزانية كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية، وفي المجمل، منذ بداية العام، تلقت أوكرانيا بالفعل حوالي 12 مليار دولار من التمويل الخارجي لتغطية العجز في ميزانيتنا".

وأكد شميهال أن هذه الأموال تساعد أوكرانيا في تمويل الخدمات الطبية ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين والبرامج الاجتماعية، مشيدا بدعم الحلفاء والشركاء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع يوم الأربعاء الماضي، على قانون الأمن القومي الإضافي، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 465 ألفا و54 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعدما رصد مقتل 1124 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و268 دبابة و13 ألفا و971 من المركبات المدرعة و11 ألفا و905 من النظم المدفعية و1049 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و775 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1968 من المعدات الخاصة و9 آلاف و485 طائرة مسيرة وغواصة و16 ألفا و19 من المركبات وخزانات الوقود".