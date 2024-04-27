أمير قطر ورئيس وزراء هولندا يبحثان الأوضاع في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس 25 أبريل 2024، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوكالة: "تلقى أمير البلاد اتصالا هاتفيا اليوم (الخميس)، من مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها".

كما بحث الجانبان "عددا من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق المصدر ذاته.

يأتي الاتصال بينما تجري الاستعدادات لاجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح جنوب القطاع رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية له، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت قرابة 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر : وكالات