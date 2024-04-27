بيضون: الروزنامة للامتحانات الرسمية يجب أن تراعي الوضع الميداني الأمني القاسي على كل الجنوب

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" وعضو لجنة التربية النائب أشرف بيضون، أنّ "المطلوب هو إمتحانات موحدة لجميع الطلاب في كل لبنان، ولكن يجب أن تكون الروزنامة تربوية جنوبية تراعي الوضع الميداني الأمني القاسي على كل الجنوب وانعكاساته التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية على الطلبة والأساتذة والمدراء وذويهم، موضحًا أنّ "المبادرة التربوية يجب أن تأخذ مجراها من هذه الزاوية، وقد انبثقت في الأساس من هؤلاء الصامدين على الخطوط الأمامية".

ولفت، في تصريح إذاعي، إلى أنّ "المبادرة التربوية نتحدث فيها من منطلق تربوي وليس من منطلق مقاربة سطحية أو شعارات شعبوية كما زعم البعض عبر الإعلام، ونحن كمكتب تربوي مركزي تلمّسنا الواقع التربوي الميداني على الأرض، وتلمسنا الوجع الذي يعانيه هذا الواقع من جراء الإعتداءات التي لم تتوقف حتى اللحظة، نزلنا الى الأرض وقمنا بدور متقدم في نقل وجع الأرض على المستوى التربوي ورفعنا التوصيات التي اجمع عليها مدراء المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة على حد سواء بصفتهم ام الصبي واصحاب العلاقة الى وزير التربية الذي يسكن بقلبه كل أبناء الجنوب كما كل لبنان، فهو إنسان تربوي وطني عريق، ولا يريد لهذه الإمتحانات أن تجري على حساب الطلبة الجنوبيين، ولكن نقلنا الصورة وتوافقنا على مبدأ أساسي أن تكون الإمتحانات موحدة على كل الأراضي اللبنانية لأن ما نخشاه أن اللعبة اللبنانية التي تفوح منها الطائفية حتما ستأخذ الطالب الجنوبي ليدفع الثمن مرتين".

ولفت بيضون إلى أنّ "كل الطلاب تأثروا من الوضع من عكار وطرابلس مؤورا بالبقاع وبيروت وصولا الى الجنوب ولم يتسنَّ لأغلب الطلاب الجنوبيين في المدارس والثانويات والمعاهد المغلقة التعلّم لأكثر من 25% من المنهاج، ولا يمكن أخذ قرارات تربوية وكأن الوضع طبيعي، بل لا بد من العودة التدريجية للمواد الإختيارية وتقليص المنهاج".

وقال: "نحن أحرص الناس على الشهادة الرسمية في لبنان لأنه اذا سقطت التربية سقط الإنسان وإذا سقط الإنسان تلاشت الأوطان، لذلك يجب أن تنبع القرارات من وحي الوجع الذي يعيشه كل لبنان، فالمسألة أعمق من نطاق جغرافي محدد ونحن في ظرف استثنائي صعب ويجب أن تكون القرارات استثنائية تحاكي هذا الظرف".

وأشار بيضون إلى أنه "في بداية تحركنا انطلقنا من الواقع التربوي الميداني الاستثنائي الذي يعيشه الجنوب ويتأثر به بشكل مباشر، حيث يعيش لبنان بأكمله هذا الواقع المرير الذي لن نتركه حتى لو كان في البقاع او او الشمال او غيره من المناطق. ونحن اليوم نقارب الملف التربوي كجزء لا يتجزأ من مفهوم المواطنة السليمة، ولا نريد ضرب التربية لأننا نكون قد ضربنا أولادنا ونحن آباء قبل ان نكون نواب، ولا يمكن أن نعطي عدونا بأيدينا ما عجز عن أخذه بالقوة".