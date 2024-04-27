عاجل.. أسطول الحرية: أمريكا تزعم اهتمامها بحياة الفلسطينيين لكنها متواطئة في تجويعهم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تحالف أسطول الحرية، انتهاء جميع الإجراءات للإبحار باتجاه غزة لكن السلطات "الإسرائيلية" تواصل وضع العراقيل أمامنا.

واكد تحالف الأسطول، أن أمريكا تزعم أنها مهتمة بحياة الفلسطينيين لكنها متواطئة في تجويع سكان القطاع.

ومن المقرر أن سفن أسطول الحرية تغادر تركيا ويحمل 5500 طن مساعدات إنسانية ومئات المراقبين الإنسانيين الدوليين إلى قطاع غزة المحاصر .

أسطول الحرية

وأسطول الحرية؛ هو مجموعة من ست سفن، تضم سفينتين تتبع مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية واحدة من هاتين السفينتين تدعى مافي مرمرة، والسفينة الأخرى ممولة بتمويل كويتي وجزائري، وثلاثة سفن أخرى تابعة للحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وحملة السفينة السويدية وحملة السفينة اليونانية ومنظمة غزة الحرة، تحمل على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية.