"أنصار الله" نشرت مشاهد لعملية إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9" في أجواء صعدة

نشر الإعلام الحربي اليمني التابع لحركة "أنصار الله"، مشاهد لعملية إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية للطائرة الأميركية "MQ9" أثناء "قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة صعدة"، وفق ما ذكر الإعلام الحربي. وأمس، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيي سريع، أنه "نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أميركية نوع (MQ9) في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب".

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