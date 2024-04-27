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بلينكن يتوجّه الأحد إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن غزة

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يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات في يومَي الإثنين والثلاثاء، تتناول الجهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية.

وبلينكن الذي يغادر الى السعودية الأحد، سيلتقي وزراء من دول ويشارك في جلسة خاصة عن المناخ ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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