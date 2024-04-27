زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة جزيرة جاوا في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي ام كي جي". وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الزلزال الذي قالت "بي ام كي جي" إنه وقع على عمق عشرة كيلومترات، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.

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