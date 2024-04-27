الأعاصير تسوي المنازل بالأرض في نبراسكا وأيوا

عانى الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية من دمار الأعاصير الشديد، حيث تحرك أحد أكثر الأعاصير فتكًا لأميال عبر الأراضي الزراعية الريفية، قبل أن يلتهم المنازل والمباني الأخرى في ضواحي أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة، ويبلغ عدد سكان منطقة العاصمة حوالي مليون نسمة. وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن بلدة ميندن الصغيرة بولاية أيوا، على بعد حوالي 30 ميلًا (48.3 كيلومترًا) شمال شرق أوماها، تعرضت أيضًا لأضرار جسيمة. كما انهار مبنى كان بداخله العشرات من الأشخاص وتدمر وأتلف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا، ووردت عدة تقارير عن وقوع إصابات ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة فورية. واستمر إصدار تحذيرات الإعصار في ولاية أيوا.

إجلاء وإصابات

وأصيب ثلاثة أشخاص في مقاطعة لانكستر بولاية نبراسكا عندما ضرب إعصار مبنى صناعيًا، مما أدى إلى انهياره وكان بداخله 70 شخصًا. وقالت السلطات إن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع ولم تكن الإصابات خطرة.

وقال جيف ثيولين، النائب الرئيسي لمكتب عمدة مقاطعة بوتاواتامي، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر، إن ما بين 40 إلى 50 منزلًا قد دُمر بالكامل.

وأضاف أنه تم إحضار حافلات مدرسية لنقل السكان إلى خارج المدينة إذا احتاجوا إليها. وطلب من الآخرين الابتعاد، لأنها منطقة خطيرة للغاية حيث خطوط الكهرباء مقطوعة وأكوام من الحطام حيث كانت المنازل موجودة.

وقال: «من المفجع أن نرى هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وسياراتهم وحياتهم بشكل أساسي حتى يتعين عليهم إعادة بنائها».

وكانت التوقعات، السبت، مشؤومة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ساعات من الإعصار في أجزاء من ولايات أيوا وكانساس وميسوري وأوكلاهوما وتكساس. وحذر خبراء الأرصاد من احتمال تساقط حبات برد كبيرة وهبوب رياح قوية.

الأكثر ضررا

وقالت كاثي بوسمان، رئيسة الإطفاء في أوماها، إن الشرطة ورجال الإطفاء تجولوا من بيت إلى بيت لمساعدة الناس، وتوجهوا إلى «المنطقة الأكثر تضررًا».