أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي في بيروت، تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الحشيشة، قدرت بخمسة عشر كيلو، مخبأة بطريقة مبتكرة وجديدة داخل قطع للشوكولا وعلب لحليب الأطفال مع مواطن لبناني كان يحاول تهريبها الى إسطنبول. وقد احيل للجهات القضائية المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن بمطار بيروت أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيشة إلى إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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