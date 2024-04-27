ذكر أمين الهيئة القياديّة في "حركة الناصريين المستقلّين- المرابطون"، مصطفى حمدان، أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "يتفلسف عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، من قاعة قلعة معراب مع رفقاته يللي بقيوا".
وفي تصريح، قال حمدان لجعجع: "انت من مدرسة إجرام القوات اللبنانية، بدأت ألف باء إجرامها بذبح أهلنا الفلسطينيين على هويات اللاجئين الزرقاء"، مضيفًا "كنتم تتباهون من يحمل في جعبته أعدادًا أكبر من هويات ضحاياكم".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان لجعجع: أنت من مدرسة إجرام "القوات" التي بدأت إجرامها بذبح الفلسطينيين على هويات اللاجئين الزرقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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