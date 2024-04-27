شكرا لقرائتكم خبر 15 حكما بالمؤبد للمتهمين بمحاولة قتل أحمد موسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة جنايات الإرهاب المصرية بوادي النطرون، أمس، أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما بحق المتهمين في خلية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ شمال مصر.

وعاقبت المحكمة المتهمين في القضية، والمعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى، بالسجن المؤبد على المتهم الأول مؤسس التنظيم، وبالسجن المشدد 15 عاما بحق 4 متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم السادس والأخير. وقررت المحكمة مصادرة السلاح الناري والذخيرة والمواد المفرقعة المضبوطة.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين بالأحراز، وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع، إذ تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة، وهو ما استجابت إليه المحكمة.

واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة إلى شهود الإثبات، وشهادة مجري التحريات والقائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة. كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة إليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأنه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.