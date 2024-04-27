الإمارات تستقبل 25 طفلا فلسطينيا مريضا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى الإمارات فجر أمس الدفعة الـ16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) تضم الدفعة 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقا من عائلاتهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه عقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.
وتكفلت الإمارات بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.
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