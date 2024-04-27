مئات الآلاف من اللندنيين يناصرون فلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة مؤيدة لفلسطين أمس، جذبت مئات الآلاف من المحتجين، وقالت الشرطة إن خطر حدوث اضطرابات ليس كبيرا لكي تسعى لحظر المظاهرة.
وتجمعت المسيرة التي تنظمها «حملة التضامن مع فلسطين» في ساحة البرلمان اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، وانطلقت بعد ذلك بنصف ساعة على طريق تنتهي في هايد بارك.
وتعد المسيرة هي الاحتجاج الوطني الـ13 الذي تنظمه حملة التضامن مع فلسطين منذ أول مسيرة احتجاجية في 9 أكتوبر الماضي.
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