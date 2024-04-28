مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في إعصار بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 33 آخرون، نتيجة إعصار قوي ضرب جوانجو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين، بعد ظهر يوم السبت، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن الإعصار ضرب بلدة "شونجلوتان" بمنطقة بايوان بالمدينة في حوالي الساعة 3 عصرا (0700 بتوقيت جرينتش).

في الوقت الذي سجلت فيه محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانجتيان سرعة رياح قصوى بلغت 6ر20 متر في الثانية.

وفي تحقيق أولي أجراه مكتب الأرصاد الجوية الإقليمي تم تحديد شدة الإعصار عند المستوى الثالث- أقل بمستويين من أعلى مستوى في مقياس شدة الأعاصير المكون من خمس مستويات- وأنه تحرك لمسافة تبلغ كيلو متر واحد تقريبا.

وتم إرسال رجال الانقاذ من إدارات الطوارئ والطقس والإطفاء ومحطات المياه والصحة بالمدينة إلى الموقع بشكل فوري.

وبحلول الساعة العاشرة مساءً كانت جميع عمليات البحث والإنقاذ في الموقع قد أنجزت بشكل رئيسي، إذ جرى نقل المصابين إلى المستشفى.