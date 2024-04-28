وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية يوم الاثنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية يومي الاثنين والثلاثاء للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان “سيناقش (بلينكن) الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة”، وفق سكاي نيوز عربية.

وجاء في البيان أن “الوزير سيؤكد أيضا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل”.

ومن غير المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل خلال تلك الجولة.

وقال ميلر إن بلينكن سيشارك خلال زيارته التي تستغرق يومين في اجتماع وزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي للعمل على تعزيز التنسيق الأمني في المنطقة.

وأضاف أن الوزير سيحضر أيضا الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، حيث سينسق مع شركاء الولايات المتحدة “لضمان استمرار التقدم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتحول العالمي في مجال الطاقة”.