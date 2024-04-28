رغد صدام حسين تبدأ نشر مذكرات والدها الخاصة في "المعتقل الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رغد صدام نجلة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين أنها بدأت نشر بعض من مذكرات والدها الخاصة أثناء احتجازه، ما أثار تفاعلا كبيرا.



وفي حسابها على منصة "إكس"، نشرت رغد صدام حسين صورا من مذكرات والدها معلقة عليها بالقول: "كل عام والأمة العربية بخير.. الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم، إلا إنني وعدتك أن يكون العراق بخير بإذن الله".

وأضافت: "واليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي، لأن دور النشر لديها "محاذير من نشرها"، وسيكون اليوم مهما للكثير من محبيك وحتى غيرهم"، متابعة: "إليهم نهدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، أثناء وجودك بالمعتقل الأمريكي في العراق..لك يا أبي كل الإجلال والتقدير أيها البطل المقدام، إلى جنات الخلد أيها العلم العالي.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع منشور رغد، حيث تمنوا للرئيس العراقي الراحل الرحمة والمغفرة.

