ماكرون أبدى استعداده لـ"إطلاق النقاش" حول دفاع أوروبي يشمل أيضا السلاح النووي

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا استعداده لـ"إطلاق النقاش" حول دفاع أوروبي يشمل أيضا السلاح النووي، خلال حوار مع شبّان أوروبيين نشرته صحف مجموعة "إبرا" (Ebra). واكد ماكرون انه "أؤيد إطلاق هذا النقاش الذي يجب أن يشمل بالتالي الدفاع المضادّ للصواريخ، وعمليّات إطلاق أسلحة بعيدة المدى، والسلاح النووي لدى الذين يملكونه، أو الذين لديهم سلاح نووي أميركي على أراضيهم. دعونا نضع كلّ شيء على الطاولة وننظر إلى ما يحمينا حقا بطريقة موثوق بها"، مضيفا أنّ فرنسا ستحافظ على "خصوصيّتها لكنّها مستعدّة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن الأراضي الأوروبّية".

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