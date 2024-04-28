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مصرع وإصابة 38 شخصاً إثر إعصار قوي في الصين

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون إثر إعصار قوي ضرب جوانجو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين اليوم السبت.
وذكرت وكالة انباء شينخوا الصينية أن الإعصار ضرب بلدة “شونجلوتان” بمنطقة بايوان بالمدينة، في الوقت الذي سجلت فيه محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانجتيان سرعة رياح قصوى بلغت 6،20 متر في الثانية.
وجرى إرسال رجال إنقاذ من إدارة الطوارئ بالمدينة إلى موقع الإعصار على الفور، ونقل المصابين إلى المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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