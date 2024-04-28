واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونجرس.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي: «هذه أكبر حزمة مساعدات عسكريّة أعلنّاها حتى الآن». وأضاف، أن الأوكرانيين بحاجة إلى دفاع جوي اعتراضي، وأنظمة مدفعية وذخائر، كما أنهم بحاجة إلى مركبات مدرعة، ويحتاجون إلى الصيانة، لذا فإن كل هذه الأنواع من الأشياء مشمولة في الحزمة. ويشمل برنامج المساعدة الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات من دون طيار فضلاً عن ذخيرة المدفعية.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة، معتبراً أن ذلك سيسمح لكييف «بتحقيق استقرار على خط المواجهة».

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن تأخير الولايات المتحدة في الموافقة على المساعدة الجديدة كان مكلفًا لكييف. وقال «بينما كنا ننتظر قراراً بشأن الدعم الأميركي، تمكن الجيش الروسي من أخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة».

وأضاف، «لا يزال بإمكاننا الآن ليس تحقيق الاستقرار في الجبهة فحسب، لكن أيضاً المضي قدماً وتحقيق أهدافنا الأوكرانية في الحرب»، مشيراً إلى أن «المدافعين الأوكرانيين بحاجة إلى دعمكم الكافي وفي الوقت المناسب».

وهذه ثاني حزمة يُعلن عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونجرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقاً الرئيس جو بايدن.

وفي هذه الأثناء، أطلق زيلينسكي، نداءً جديداً لتزويد بلاده بدفاعات جوية وتسلميها أسلحة بسرعة بعد الهجوم الروسي على قطاع الطاقة الأوكراني أمس.

وقال زيلينسكي، إن كييف بحاجة إلى كميات كافية من الدفاعات الجوية والأسلحة الأخرى لحماية مدنها والانتصار على خط المواجهة.

بعد إصداره الأربعاء القانون الذي ينص على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، وعد بايدن بإرسال كميات كبيرة من العتاد وبسرعة.

وأشارت مسؤولة عسكرية أميركية، الخميس الماضي، إلى أنه إذا كان استئناف المساعدات الأميركية سيسمح للجيش الأوكراني باستعادة زمام المبادرة ضد قوات روسيا، فإن الاستعداد لهجوم مضاد سيستغرق وقتاً أطول بكثير. وقالت المسؤولة العسكرية الأميركية للصحافيين طالبة عدم كشف هويتها: «لقد قام الأوكرانيون بتقنين ذخيرتهم لفترة من الوقت، لذلك استعاد الروس زمام المبادرة».

وأضافت، أن المساعدات العسكرية من الحلفاء «ستسمح للأوكرانيين بالبدء في استعادة زمام المبادرة»، لكنها «لن تكون عملية سريعة». وأوضحت أن استلام الدفعات الجديدة وبدء استعمالها سيستغرق وقتاً «لذلك لا أتوقع أي هجوم واسع النطاق قريباً». والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن ميزانية الدعم الضخمة تعطلت في الكونجرس لنحو عام ونصف عام، ويرجع ذلك أساساً إلى خلافات بين الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، علماً بأن واشنطن كانت قد أعلنت قبل أسبوع عن مساعدات لأوكرانيا في مناسبة واحدة فقط هذا العام: حزمة بقيمة 300 مليون دولار في مارس الماضي جاءت من ميزانية وزارة الدفاع.