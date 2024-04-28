اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

ألقت الشرطة القبض على محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية.

وتعهد النشطاء بمواصلة الحركة الساعية إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس من بين مطالب أخرى.

وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه تم اعتقال 23 محتجا هناك.

وأخبرت شرطة ولاية إنديانا وجامعة إنديانا المتظاهرين أنهم لا يستطيعون نصب الخيام والتخييم في الحرم الجامعي.

وعندما لم تتم إزالة الخيام، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين ونقلتهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.

وجاء في بيان الشرطة أن قسم شرطة جامعة إنديانا يواصل دعم الاحتجاجات السلمية في الحرم الجامعي التي تتبع سياسة الجامعة.

وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

ويطالب المحتجون جامعاتهم بالتخارج من الشركات التي لها صلات بالجيش الإسرائيلي، ويسعون إلى إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى جانب العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاج.

ورد القادة في العديد من الجامعات في الأسبوع الماضي بمطالبة الشرطة بإخلاء الحرم الجامعي واعتقال أولئك الذين يرفضون المغادرة.

وقالت شرطة ولاية ماساتشوستس في بيان إنها ساعدت في إخلاء مخيم احتجاج في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وإن 102 من المتظاهرين الذين رفضوا المغادرة تم اعتقالهم وسيتم اتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير.

وقالت جامعة ولاية أريزونا في بيان إن شرطة الحرم الجامعي ألقت القبض على 69 متظاهرا في الجامعة أمس السبت.