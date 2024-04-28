بايدن عن ترامب: أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه خلال العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض انتقادا الى منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب بينما نُظمت احتجاجات في الخارج على دعمه لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

واستغل بايدن الحدث الرسمي السنوي لانتقاد ترامب ووصفه بعدم النضج وسخر من تقدم عمره هو شخصيا وقال "نعم، فعلا السن مشكلة. أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره". وأضاف بايدن (81 عاما) بعد ذلك عن ترامب (77 عاما) "السن هو العامل الوحيد المشترك بيننا".

ووجه بايدن جزءا من خطابه للمؤسسات الصحفية وقال "لست أدعوكم للتحيز لطرف ما حقا. بل أطلب منكم أن تكونوا على قدر جدية اللحظة. تجاوزوا مسألة السباق الشكلية... والأمور التي تشتت والعروض الجانبية التي باتت تهيمن على مشهدنا السياسي وركزوا على ما هو حقا على المحك".