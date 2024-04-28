عودة بقداس أحد الشعانين: مسؤولونا يتجاهلون الاستحقاقات الدستورية ويدفعون بذلك أبناء الوطن إلى اليأس والهجرة

اشار متروبوليت بيروت وتوابها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في عظته خلال قداس أحد الشعانين، الى ان "المسؤولين في لبنان يتجاهلون الاستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية ويدفعون بذلك أبناء الوطن إلى اليأس والانحراف والهجرة".

وشدد عودة على "اننا نصلّي ليحفظ الرب لبنان من شماله إلى جنوبه وليخلّصه من آلامه التي طالت ويُقيمه من موت الجهل والحقد ومستنقع الدماء ولكي يصون شعبه من كلّ متربّص به شرًّا".

وسأل عودة :": ألا تصطفّ الدول في صفّ الأقوى تاركةً الضعيف لمصيره؟ والجائع يموت جوعاً والمظلوم يهلك قهراً لأنّ الحقّ والعدالة والإنسانيّة والأخلاق أصبحت مفاهيم بالية في عالم مادي واستهلاكي وانتهازي تحكمه شهوة المال والتسلّط".