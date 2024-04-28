الارصاد الجوية: منخفض جوي يؤدي الى طقس ممطر ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس

اشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، الى ان "الطقس متقلّب مع اجواء سديمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الاثنين، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفاعلية يؤدي الى طقس ممطر ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً".

وحذّرت من "سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الامطار".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل والداخل. تتساقط أمطار متفرقة وموحلة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الداخلية والشمالية، كما تنشط الرياح أحياناً".

وذكرت ان "طقس الإثنين غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال. تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد".

واضافت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد. والأربعاء غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد خاصة على الجبال والداخل".