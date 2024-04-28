ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الذعر يتزايد في الجانب الأوكراني على الجبهات، ومن المهم بالنسبة لروسيا ألا تتوقف وتدعم هذه الديناميكية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "على الجانب الأوكراني، يتزايد الذعر على الجبهات".

وأشار بيسكوف إلى أنه "لدينا جميعًا أصدقاء لنا منذ زمن بعيد، أقارب أصدقاء وما إلى ذلك، وهم يقاتلون في الجبهة، وبعضهم يأتي في الإجازة ليخبرنا، وبعضهم يشاركنا عبر الهاتف، في رسائل".

وأضاف: "هذه المعلومات مستقاة مباشرة من المصدر الأول. هناك، على الجانب الآخر، يتزايد الذعر. ومن المهم جدًا بالنسبة لنا الآن الحفاظ على هذا الزخم. ومن المهم جدًا عدم التوقف والمضي في طريق الإنجاز".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو.

وأشار شويغو إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأنه خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي سبعة عشر مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود، وكالوغا.

من ناحية أخرى أفادت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر بأن المملكة المتحدة تخطط لتزويد جيشها بصواريخ فرط صوتية بحلول عام 2030.

وقالت الصحيفة: "تصر وزارة الدفاع على أن السلاح الجديد يجب أن يتم تصميمه وتجميعه بالكامل في المملكة المتحدة، وحسبما يمكن فهمه، فإن الموعد النهائي لوضعه في الخدمة قد تم تحديده في عام 2030".

يشار إلى أن خطط المملكة المتحدة لتطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت لا تزال في مرحلة مبكرة ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاقه من البر أو البحر أو الجو.

وقال مصدر عسكري في حكومة البلاد لصحيفة "التلغراف" إنه إذا وصل زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى السلطة في المملكة المتحدة، فسيتعين على الجيش إلغاء مشروع فرط الصوت بسبب عدم كفاية الاستثمار.

وقالت مصادر للصحيفة أيضًا إن المملكة المتحدة قد تشتري صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من الولايات المتحدة إذا كانت هناك حاجة للحصول على هذا النوع من الأسلحة بسرعة أكبر.