خلال منتدى الاقتصاد العالمي .. محمود عباس يطالب بوقف القتال وتزويد غزة بالمساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض اليوم الأحد، بوقف القتال وتزويد غزة بالمساعدات.

وشدد الرئيس الفلسطيني عباس على أن الفلسطينيين لن يقبلوا "بأي حال من الأحوال" التهجير خارج إطار وطنهم، كما شدد على ضرورة وقف الحرب في غزة.

وحذر محمود عباس من تداعيات اجتياح إسرائيل لمدينة رفح.

وقال إن "إسرائيل ستدخل رفح في الأيام القليلة المقبلة"، وناشد الولايات المتحدة "الإيعاز أو الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح".

وأضاف عباس: "أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة".

وأشار عباس إلى أن إسرائيل دمرت خلال حربها في غزة نحو 75% من قطاع غزة.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وقال "لابد من حل سياسي يجمع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

وطالب عباس في كلمته دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويشار إلى أن يعقد مسؤولون دوليون، السبت والأحد، مباحثات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المنتدى بورغي برنده، قوله إن عددا من المسؤولين الدوليين سيزورون الرياض هذا الأسبوع لإجراء تلك المباحثات بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش اجتماع المنتدى.

اللاعبون الرئيسيون يشاركون

أضاف برنده خلال مؤتمر صحفي في الرياض: "اللاعبون الرئيسيون موجودون حاليا في الرياض ونأمل أن تؤدي المناقشات إلى تفضيل المصالحة والسلام"، مضيفا أن الأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال.

وقال برنده إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات إلى جانب زعماء في المنطقة منهم رئيس الوزراء القطري، ووزير الخارجية السعودي، وولي عهد سلطنة عمان، ومسؤولون بحرينيون.

وأوضح برنده أن وزير الخارجية المصري سيكون هناك لإطلاع المسؤولين على جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل أمس الجمعة، في محاولة لاستئناف الجهود المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وأضاف: "هناك الآن قدر من الزخم فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الرهائن وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار".

وأفاد برينده أنّ المنتدى الاقتصادي سيشهد حضور 12 رئيس دولة وحكومة يشاركون في المؤتمر الذي سيضم أكثر من ألف مشارك.