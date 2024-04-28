التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على كورنيش بيار الجميل باتجاه اشارة الدخولية

افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط 4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على كورنيش بيار الجميل باتجاه اشارة الدخولية حركة المرور كثيفة بالمحلة، ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على معالجة الحادث".

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