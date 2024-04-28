الطوائف المسيحية احتفلت بأحد الشعانين في الكورة

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعانين، حيث أقيمت الزياحات والقداديس في مختلف كنائس قضاء الكورة، للمناسبة.

ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس الكاهن موسى الشاطريه القداس الاحتفالي في حضور المؤمنين.

بعد قراءة الإنجيل المقدس، ألقى الشاطريه عظة دعا فيها المؤمنين الى "التواضع، والثبات في الإيمان وعدم القلق".

وفي ختام القداس، أقيم زياح حول الكنيسة، تخلله التراتيل والصلوات، وحمل الأطفال الشموع وأغصان الزيتونة وسعف النخل مرتلين" هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب ".

وترأس كاهن رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا الكاهن اندراوس سابا القداس الاحتفالي.

ثم ألقى الكاهن سابا عظة تناول فيها معنى الشعانين، مشددا على "أهمية التواضع والمحبة".