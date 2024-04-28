البابا فرنسيس زار سجن النساء في البندقية ودعا لعدم تناسي مسألة كرامة الإنسان

استهلّ البابا فرنسيس جولته في مدينة البندقية الإيطالية بزيارة لسجن للنساء، دعا خلالها إدارة السجون إلى "إنشاء ظروف إعادة دمج سليمة"، من دون تناسي مسألة كرامة الإنسان.

ودعا البابا إدارة السجون إلى توفير "أدوات وأماكن للنموّ الإنساني والروحي والثقافي والمهني"، مشيرا الى ان "السجن واقع صعب ويولِّد مشاكل مثل الاكتظاظ ونقص التجهيزات والموارد والحوادث العنيفة معاناة شديدة. لكنّه قد يتحوّل أيضا إلى موقع للنهضة... لا تُعزل فيه كرامة النساء والرجال".