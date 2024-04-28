اعلن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لـ "رويترز" إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة غدا الاثنين لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح القيادي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن "الوفد سيناقش وقف إطلاق النار المقترح الذي عرضه الوسطاء، وكذلك رد إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بحماس: وفد الحركة يزور القاهرة غدا الاثنين لاجراء محادثات حول وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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