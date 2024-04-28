السلطات الروسية اكدت أن قواتها سيطرت على قرية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها "سيطرت على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، وتقع في منطقة تقدّمت فيها القوات الروسية بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني".

واشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، الى ان "من خلال عمليات نشطة، حررت وحدات مجموعة القوات المركزية قرية نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في شباط".