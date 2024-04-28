احتفلت رعايا الشويفات وبسابا وديرقوبل للروم الأرثوذكس بأحد الشعانين، حيث ترأس كاهن هذه الرعايا الأب الياس كرم القداديس ، وعاونه الشماس عمانوئيل المرّ، بمشاركة حشود كبيرة من المؤمنين، الذين حملوا، مع اولادهم أغصان الزيتون وسعف النخيل، ابتهاجًا بالمسيح الملك، الداخل إلى أورشليم.
وفي المناسبة، ركز الأب كرم في عظاته على أننا مدعوون لأن نبقى إلى جانب الرب يسوع في مسيرته الخلاصية، ولا نخونه كيهوذا، أو ننكره كبطرس، ولا نطالب بصلبه، إنما نتحلى بروح الوداعة التي عند الأطفال، حتى نستحق تذوّق طعم القيامة. وشدد كرم على أهمية المشاركة في الصلوات التي تقام طوال الأسبوع العظيم والفصح المقدّس، سائلين الرب يسوع أن يرسل سلامه لوطننا، ولهذا الشرق المعذّب، ولا سيما في فلسطين.
وفي ختام القداديس، طاف المؤمنون في ساحات الكنائس وحولها، وكانت مناسبة التقى بها أبناء هذه الرعايا مع بعضهم، وتبادلوا المعايدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رعايا الشويفات وبسابا وديرقوبل للروم الأرثوذكس احتفلوا باحد الشعانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.