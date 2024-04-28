قوى الامن عممت صورة قاصر مفقود غادر منزل ذويه الكائن في بلدة برجا- حيّ السّراي

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود، القاصر: وسيم عويد الملحم (من مواليد عام 2008، سوري). الذي غادر حوالى السّاعة 8:00 من تاريخ 25-4-2024 منزل ذويه، الكائن في بلدة برجا / حيّ السّراي، ولم يعُد لغاية تاريخه".
وطلبت من "الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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