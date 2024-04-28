100 ألف دولار سنويًّا.. كيفية الالتحاق بتخصصات البرمجة التي تحدث عنها السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة تعليم أبناء المصريين فنونَ البرمجة وعلوم البيانات؛ لأهميتها في مستقبل العالم، وأن توجيه أبناء المصريين للدراسة في كليات الآداب والتجارة والحقوق غير مجدٍ الآن، وأن المستقبل للبرمجة وعلوم البيانات.

وتحدث الرئيس أيضًا عن أن دخل الفرد العامل في هذا المجال قد يصل إلى 100 ألف دولار في السنة، ولذلك فإن الدولة على استعداد لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد؛ لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، وأن هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.

كيفية الالتحاق ودراسة تلك التخصصات عبر المسارات التالية:

１- طالب الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو علمي رياضة، يمكن من خلال مكتب التنسيق الالتحاق مباشرةً بإحدى كليات أو معاهد الحاسبات والمعلومات أو أقسام المعلومات بكليات أو معاهد الهندسة أو أقسام الحاسب الآلي بكليات العلوم الأساسية أو بالجامعات الخاصة أو الأهلية إن لم يحقق الحد الأدنى للقبول.

２- طالب الشهادات المعادلة الأجنبية، مدراس الثانوية البريطانية، أو الثانوية الأمريكية، أو الثانوية الفرنسية، يعامل بنفس طريقة الثانوية العامة.

３- طالب الثانوية العامة الحاصل على الشهادات العربية؛ تتم معادلة شهادته أولاً ويشترط أن يكون قد درس مواد الرياضيات والفيزياء.

４- طالب الثانوية الأزهرية الشعبة العلمية فقط؛ يمكن الالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات وأقسام المعلوماتية بكليات الهندسة جامعة الأزهر أو المعاهد الهندسية والمعلوماتية العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

５- طالب الثانوية الفنية 3 أو 5 سنوات "الدبلومات والمعاهد"، ويمكن من خلال الالتحاق بالتعليم العالي الحكومي كليات ومعاهد الحسابات وكليات الهندسة أو الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية التي تتضمن تلك التخصصات.

وحول أبرز تخصصات البرمجة الدراسية وعلوم البيانات والتي تتضمنها كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، وكذلك أقسام في كليات العلوم الأساسية، فهي كالتالي:

- علوم الحاسب

- تكنولوجيا المعلومات

- علوم البيانات

- نظم المعلومات

- بحوث العمليات واتخاذ القرار

- علوم الحاسبات الأساسية

- الذكاء الاصطناعي

- تعلم الآلة

- التطبيقات الذكية

- الحوسبة الإدراكية

- تطور التفاعلية الذكية

- تكنولوجيا الشبكات

- هندسة البرمجيات

- الهندسة الحيوية

- الحوسبة والمعلوماتية