قدمت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" ارشادات حول الطقس: الجمعة ٤/٢٦: طقس حار مغبر - درجات الحرارة أعلى من معدلها -البقاع ٣٠ درجة ، الساحل ٣٣ درجة احتمال أمطار متفرقة في البقاع السبت ٤/٢٧: طقس حار أكثر من المعتاد - انخفاض درجات الحرارة- البقاع ٢٧ ، الساحل ٣١ احتمال هطول أمطار متفرقة رعدية الاحد ٤/٢٨: طقس ربيعي مع انخفاض درجات الحرارة - البقاع ٢٧ ، الساحل ٣١ احتمال أمطار متفرقة رعدية الاثنين ٤/٢٩: طقس غير مستقر - انخفاض درجات الحرارة- هطول أمطار متفرقة غزيرة أحياناً - البقاع ٢٥ درجة ، الساحل ٢٨ درجة الثلاثاء ٤/٣٠: طقس غير مستقر - انخفاض درجات الحرارة- هطول أمطار رعدية متفرقة - البقاع ٢٤ درجة ، الساحل ٢٧ درجة الاربعاء ٥/١: طقس غير مستقر - انخفاض درجات الحرارة- هطول أمطار رعدية متفرقة - البقاع ٢٣ درجة ، الساحل ٢٦ درجة الخميس ٥/٢: طقس ربيعي متقلب - انخفاض درجات الحرارة- البقاع ٢١ ، الساحل ٢٥ درجة احتمال امطار متفرقة رعدية ولفتت الى ان الامطار تتمركز في فترة الظهر الى بعد الظهر، ويحتمل تساقط حبات البرد، كما يحتمل أمطار غزيرة على الجبال الشرقية مع حدوث سيول، ولا خوف من أي صقيع.

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية قدمت ارشادات حول الطقس: لا خوف من أي صقيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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