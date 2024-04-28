اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد الله بو حبيب بعد لقائه وزير خارجية مملكة ⁧‫البحرين‬⁩ عبداللطيف بن راشد الزياني، أن "نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة، ولبنان يستبشر خيرا، ونطمح لمزيد من التطور في العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين. كما نرحب بوجود الوزير الزياني في بيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب بعد لقائه نظيره ⁧‫البحريني: ‬نجاح قمة المنامة مصلحة عربية مشتركة ولبنان يستبشر خيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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