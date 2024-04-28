استطلاع: 90% من اليابانيين يؤيدون فكرة تولي "إمبراطورة" العرش الملكي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ)

خلص استطلاع أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إلى أن 90% من اليابانيين يؤيدون فكرة تولى إمبراطورة العرش الملكي، وذلك في ظل تراجع عدد ورثة العرش من الذكور.

وذكرت وكالة كيودو أن نتائج الاستطلاع، الذي أجري خلال شهري مارس الماضي وأبريل الجاري قبل الذكرى الخامسة لتولي الإمبراطور ناروهيتو العرش، تظهر أن أغلبية المواطنين يوافقون على امتداد حق الحكم ليشمل النساء، حيث أن الخلافة الملكية حاليا مقصورة على الذكور من عائلة الأب.

وأظهر الاستطلاع أن 72% من المشاركين يشعرون "بوجود أزمة" فيما يتعلق باستقرار الخلافة الملكية.

ويقصر القانون الملكي 1947 الخلافة الملكية على الذكور من الإمبراطور من جهة الأب، كما أنه ينص على تخلي الإناث من العائلة الملكية عن صفتهن الملكية حين الزواج من أحد أفراد العامة.

ولكن لدى الإمبراطور ناروهيتو، 64 عاما، ثلاثة فقط من الورثة وهم شقيقه ولي العهد فوميهيتو، 58 عاما، وابن عمه الأمير هيساهيتو، 17 عاما، وعمه الأمير هيتاشي، 88 عاما، ولدى الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو ابنة واحدة وهي الأميرة إيكو، 22 عاما.

وكانت لجنة حكومية مكلفة بدراسة سبل ضمان خلافة ملكية مستقرة في عام 2021 أرجأت إصدار قرار بشأن ما إذا كان يجب السماح للنساء بتولي العرش.

وقال 52% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يوافقون على إرجاء اتخاذ القرار، في حين عارض ذلك 46%.

وبشأن المناقشات حول الخلافة، قال 35% إنه يجب البدء في أقرب وقت ممكن في هذه المناقشات، في حين قال 26% إنه يجب مناقشة هذا الأمر بعناية في المستقبل.