الاسد بحث مع وزير خارجية البحرين أهم المواضيع على جدول أعمال القمة العربية بما يخدم المصالح العربية

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، و خلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل، كما تم استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.

وشدد الأسد خلال اللقاء على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.