المطران ادوار ضاهر تراس قداسا في كنيسة مار الياس – القاع

اقيم قداس احتفالي في كنيسة مار الياس – القاع ترأسه سيادة المطران ادوار ضاهر وسيادة المطران عصام درويش عاونهما لفيف من الكهنة، بدعوة من المحامي ميشال ضاهر حضره نقيب المحامي فادي المصري مع اعضاء من مجلس النقابة ومحامين من بعلبك الهرمل.

بعد الانجيل المقدس، القى المطران ضاهر عظةً لفت فيها الى دور نقابة المحامين الوطني في سبيل إرساء دولة العدالة والقانون.

بعد القداس، عُقد لقاء موسع في صالة الكنيسة صالة ثم انتقل الجميع الى غداء في منزل المحامي ميشال ضاهر في بلدة القاع.