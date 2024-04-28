وزير الخارجية ونظرائه في عدة دول يستعرضون أوضاع غزة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم، وزير خارجية النرويج إسبن بارث ايدي، ووزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف ، ووزير خارجية سريلانكا علي صبري، ووزير خارجية ماليزيا محمد حسن، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. وجرى خلال اللقاءات بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.



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