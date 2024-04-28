لن ندخل رفح .. 30 ضابطا وجنديا إسرائيليا يتمردون على أوامر قادتهم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن 30 جنديا من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح بسبب عجزهم عن مواصلة القتال.

وفي مارس الماضي، أعلن عشرات الطيارين بقوات الاحتياط في جيش الاحتلال، رفضهم الالتحاق بالتدريبات احتجاجا على تعديلات قضائية

وتباينت أرقام الطيارين، وقف ما ورد في تقارير إعلامية عبرية، إذ أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن أعدادهم بلغت 180 طيارا، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددهم فاق ذلك ووصل إلى 450 بينهم 50 مراقبا جويا و40 مشغلا للطائرات المسيرة بالإضافة إلى 200 فرد بمنظومة "السايبر".

وزير الخارجية السعودي: إعلان الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لعدم تكرار الحروب

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،أن إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد الذي يضمن عدم العودة إلى الأوضاع الحالية من حروب خلال المستقبل.

وقال بن فرحان - في جلسة بعنوان " إعادة بناء الثقة من الشمال إلى الجنوب" على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي-إن العديد من الشركاء الدوليين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة ترجمة هذه الفكرة إلى واقع والانتقال من الأقوال إلى الأفعال من خلال خطوات ملموسة على الأرض،لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تركه للأطراف المتنازعة،وعلى المجتمع الدولي وخاصة الدول الأكثر تأثيرا ومجلس الأمن أن يلعب دورا أساسيا لإقامة الدولة الفلسطينية .

وأضاف بن فرحان "الوضع في غزة يعد كارثة بكل ما للكلمة من معنى،وأن الأزمة دخلت شهرها السابع ولا زلنا نناقش موضوع مدى كفاية شاحنات الإغاثة الإنسانية التي تدخل إلى غزة وهو أمر غير مقبول" .

أميرالكويت يبحث مع رئيسي وزراء العراق وباكستان المستجدات الإقليمية والدولية

استعرض أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتنمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) ؛ وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت استقبل أيضا رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف والوفد المرافق على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي ، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.